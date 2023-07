Reprodução/Instagram A esposa de Ludmilla diz que sente "ciúme bobo" durante gravação de clipes





A esposa da cantora Ludmilla, Brunna Gonçalves respondeu uma caixinhas de perguntas do Instagram e disse que sente ciúmes da companheira em cenas de beijo nos clipes.

"Você aceita quando a Lud faz clipe com homens e mulheres e beija? Não tem ciúmes?", perguntou um seguidor.

A influenciadora explicou que sente um "ciúme bobo", mas que respeita o trabalho profissional da artista. "Sinto um ciúme bobo, mas sei que é tudo muito profissional e com muito respeito. Ela sempre me pergunta antes se eu vou me sentir confortável ou não. É o trabalho dela, então meu apoio sempre terá", afirmou.

Nesta semana, Brunna ganhou uma surpresa de Ludmilla. A bailarina se deparou com um carro zero de luxo. Em um vídeo, a cantora mostra a esposa estacionando o carro. "Mimando a minha gatinha, porque ela merece", disse ela.

Nos stories, a dançarina apareceu dirigindo sozinha com a nova Range Rover. "Ai, ai... Estou dirigindo meu carrinho. É meu primeiro rolê sozinha", comentou Brunna animada.