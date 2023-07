undefined undefined undefined





O cantor Pedro Sampaio mudou o visual e ficou careca, o que não demorou muito para virar meme nas redes socias, nesta terça-feira, (18).

Na publicação do Instagram, ele fez um anúncio para o videoclipe da nova música, com Mc Tato, "Joia Rara". Em seguida, fãs brincaram com o novo visual. "Calvo aos 25 anos, entenda.", comentou um seguidor, "Parece um ovo (risos), tô chorando", "Cabecinha de ovo", disse um internauta.

No Twitter, o cantor também virou piada e foi comparado com alguns personagens.

Na quinta-feira passada, Pedro Sampaio lançou a nova canção "Joia Rara", em parceria com Mc Tato. A música já está disponível nas plataformas digitais e o clipe oficial será lançado quarta-feira, (19), ao 12h.