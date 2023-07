Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - 18.07.23 Velório João Donato, ícone da MPB

O velório do ícone da MPB João Donato aconteceu nesta terça-feira (18) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Familiares e fãs fizeram fila para se despedir do compositor multi-instrumentalista. João Donato morreu na segunda-feira (17) aos 88 anos. A cerimônia do velório durou das 11h às 15h.

Entre os familiares, estava o único filho do artista, Donatinho, que chegou acompanhado da jornalista Letícia Imperador. Famosos compareceram para homenagear João Donato, entre eles, Caetano Veloso, Paula Lavigne, Tulipa Ruiz, Vanessa da Mata e Bebel Gilberto.

O corpo do cantor será cremado no Memorial do Carmo, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro. João Donato é considerado um ícone da MPB e pioneiro da Bossa Nova.

Durante a carreira, ele foi um dos responsáveis por popularizar a música brasileira no exterior. João coleciona trabalhos com outros nomes de destaque da MPB, como João Gilberto, Vinícius de Moraes, Gal Costa, Gilberto Gil e mais.

