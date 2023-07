Thalita Castanha Filho de Claudia Raia rouba a cena em mesversário de cinco meses

Claudia Raia resolveu dividir com os seguidores fotos da festa de mesversário do filho caçula Luca. O bebê, fruto do relacionamento dela com Jarbas Homem de Mello, completou cinco meses de vida.

A mamãe coruja exibiu os detalhes do look, decoração e convidados para a celebração intimista. Desta vez, o pequeno recebeu a companhia da irmã, Sophia Raia.





"Meu menininho fez 05 meses de vida! Parabéns Bililico, mamãe, papai e seus irmãos te amam muito", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Vale lembrar que além de Luca, Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do antigo casamento com o também ator Edson Celulari.

