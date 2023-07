Divulgação/SBT 18.7.2023 Vinícius Pieri





O ator Vinícius Pieri, que interpreta Patrick na novela “A Infância de Romeu e Julieta”, do SBT, revelou que sofreu ataques por dançar balé. Com apenas 14 anos, Pieri ressaltou a importância de não desistir dos sonhos.

Ele é bailarino clássico e dança desde os cinco anos. No entanto, sofreu com o bullying. “Eu já ouvi algumas vezes na minha vida que eu não poderia fazer tudo que eu quero, uma dessas vezes foi bem impactante. Eu sempre fiz muitas coisas desde que eu era bem pequeno, minha mãe me deu essa oportunidade e eu comecei no balé vendo minha irmã dançar, sofri muito preconceito com isso, inclusive, falando aqui para todos os meninos que querem dançar: dancem! É uma forma de se expressar maravilhosa, se você quiser meu apoio pode me mandar mensagem”, disse em entrevista ao podcast Queijo com Goiabada.

Leia também Conrado ameaça Xuxa após exclusão de Sorvetão em documentário





Pieri se emocionou ao relembrar apoio da mãe, apontada como figura determinante para ele não desistir. “Eu tenho que agradecer primeiro a Deus, porque se não fosse Deus eu não seria nada e sei por própria consciência da importância que Ele tem em toda minha carreira e tudo que eu sou. Em segundo, minha família, eu amo minha família, sem o apoio da minha família eu não seria ninguém, sem o apoio da minha mãe - eu vou chorar-, sem o apoio da minha mãe que sempre esteve do meu lado... eu falo isso com muito orgulho, por todos os bullying que passei na minha vida, por várias coisas que eu já ouvi. Eu já ouvi que não seria ninguém, que eu tinha que seguir um caminho só, mas se tem uma coisa que Deus me provou é que posso sonhar, porque se eu não continuasse sonhando, eu não estaria aqui”, desabafou Vini.





O jovem também relembrou o rápido encontro com Iris Abravanel e espera conhecer Silvio Santos. "Eu tive a oportunidade de realizar meu grande sonho de conhecer a senhora Iris. Eu me emocionei muito naquele momento que eu pude bater um papo de dois minutos no meio de todo mundo, porque a gente estava batendo nossa foto oficial, mas eu fiquei muito feliz por estar diante de uma pessoa tão importante na história da TV brasileira, junto a essa família que é tão importante e com o Silvio Santos - quem sabe um dia eu poderei conhecê-lo", completou.