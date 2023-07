Reprodução - Instagram 18.7.2023 Bruno de Luca e André Marques





O apresentador André Marques relembrou o início da carreira como ator na Globo. Marques estreou em "Malhação", em 1995, e afirmou que mantém contato com parte do elenco, como o amigo Bruno de Luca.

De Luca participou da primeira temporada do seriado global ao lado de André. Eles tinham 13 e 15 anos, respectivamente. André Marques entregou que a relação era tão próxima a ponto de ajudar Bruno de Luca a perder a virgindade.

"Quem eu mantenho contato pra vida mesmo é o Bruno De Luca (...) O Bruno mesmo já falou em entrevista que eu era meio que o ídolo dele, porque ele tinha 13 e eu tinha 15, então, parecia uma eternidade porque eu tinha carro e dirigia. A gente ia para Niterói, eu ficava com a namorada no banco de trás do carro e deixava ele dirigir. Eu era menor também, só que eu sabia dirigir e ele não, então, eu era meio que o ídolo dele. Eu que levei Bruno pra perder a virgindade no motel, deixei ele e a menina lá", revelou em entrevista ao programa Otalab, de Otaviano Costa, no UOL.

André Marques ainda comentou que teve um "crush" na amiga Carolina Dieckmann na época de "Malhação". "Carolina Dieckmann eu queria pegar no início. Eu falei isso para ela e ela falou: 'André, eu nem percebi'. Eu falei: 'Pô, então eu mandei mal para cacete' e virou uma grande irmã", avaliou.





Histórias nojentas

Essa não é a primeira história de Bruno de Luca e André Marques a viralizar na web. Recentemente, De Luca expôs as "nojeiras" de André nos bastidores de "Malhação".

"Ele tinha umas brincadeiras comigo, de sacanagem, para me f*d*r na cena... Tinha uma que era nojenta. O diretor falava 'atenção', e ele peidava na mão e prendia a minha respiração", disse em entrevista ao PodPah.