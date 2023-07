Reprodução/Instagram - 28.05.2022 André Marques





O apresentador André Marques, demitido da Globo em 2022, deu detalhes da relação com um dos grandes nomes da emissora: Boninho. O ex-apresentador do "The Voice Brasil" e "No Limite" entregou que já quis bater no diretor após uma briga.



André detalhou um momento tenso com o chefão do "BBB". "Quando eu fui pro entretenimento, ele assumiu o Vídeo Show ao vivo e pegava muito no meu pé. Eu já tive vontade de chamar ele para sair na porrada. Só que eu conversava com ele e ele sabia que eu era um cara bom, gostava de mim, mas eu demorei a entender isso" disse em entrevista a Otaviano Costa, no programa OtaLab, do UOL.

Marques entregou que Boninho o fez ir de pijama ao Projac por uma divergência na produção do Big Brother Brasil. "Uma vez, eu lembro que eu ajudava a escolher os DJs do Big Brother Brasil e foi um dia que ele não gostou. O cara se comportou mal. Eu fui lá falar com ele e ele: 'Vem aqui'. Eu falei: 'Cara, eu tô em casa. Eu tô em Niterói de pijama', e ele: 'Vem de pijama'. Eu fui de pijama para o Projac, e ele: 'Você veio de pijama?', eu: 'Você falou pra eu vir de pijama, pô'. Ele falou: 'Falta de respeito', e eu: 'Falta de respeito não, eu tava em casa, você que faltou com respeito e me mandou vir aqui agora, então eu vim de pijama'. Sempre teve isso. Ele já brigou sério comigo quando precisou, mas sempre me ajudou", comentou o apresentador.