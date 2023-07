Reprodução/Twitter Após aposta, Lud provoca Filipe Ret no Twitter

Depois de apostar R$ 100 mil com Filipe Ret na vitória do Flamengo, no jogo contra o Fluminense, a cantora Ludmilla resolveu debochar do 'adversário' no Twitter. "É hoje que eu vou ganhar 100k do Filipe Ret", escreveu Lud no Twitter, adicionando um emoji de risada. Na foto compartilhada, ela aparece com a camisa do time do coração. Mais cedo, ela postou uma chamada de vídeo com Gabigol, principal estrela do Flamengo, e provocou: "Já fiz contato com o 'homi'. Felipe Ret que se prepare".



É hoje que eu vou ganhar 100k do @FilipeRet 😂 pic.twitter.com/EU1HxsonxV — LUDMILLA (@Ludmilla) July 16, 2023





Neste sábado (15), os cantores usaram a rede social para se provocarem sobre o resultado do jogo, válido pelo Brasileirão. E acabaram acertando a aposta .

Por mensagem direta, a cantora provocou: "Mengão vai amassar vocês. Esse anel aí vai valer mais nada". Ret postou o print da conversa no Twitter e provocou: "100k no pix Lud?". Pouco tempo depois, ela respondeu e aceitou a aposta: "kk fechado, aguardo o pix amanhã, sem choro".