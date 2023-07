Reprodução/Instagram Ludmilla e Filipe Ret apostaram 100 mil reais em jogo de futebol

Ludmilla e Filipe Ret apostaram alto em seus times do coração para o jogo entre Flamengo x Fluminense, que acontece neste domingo (15), às 16h, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. O embate entre os artistas rolou no Twitter. Tudo começou quando o rapper compartilhou uma foto de um anel com o brasão do Fluminense, nos stories do Instagram.

Por mensagem direta, a cantora provocou: "Mengão vai amassar vocês. Esse anel aí vai valer mais nada". Ret postou o print da conversa no Twitter e provocou: "100k no pix Lud?". Pouco tempo depois, ela respondeu e aceitou a aposta: "kk fechado, aguardo o pix amanhã, sem choro".

kk fechado, aguardo o pix amanhã, sem choro https://t.co/ycRWGQeVGI — LUDMILLA (@Ludmilla) July 15, 2023