Reprodução/Instagram Grazi abre o álbum de viagem a Portugal com a filha

No feed e nos stories, Grazi Massafera compartilhou com seus seguidores, neste sábado (15), os primeiros momentos de suas férias com a filha, Sofia, em Portugal. A atriz, de 41 anos, abriu álbum em seu Instagram com os primeiros cliques da viagem. Confira no post abaixo.



Antes da viagem com a mãe, Sofia passou uns dias com o pai, o ator Cauã Reymond , que compartilhou momentos da filha. Na última quinta-feira (13), o ator aproveitou a pausa nas gravações de "Terra e Paixão", novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco, para registrar a filha andando de bicicleta sem as rodinhas de apoio. Por meio do Instagram, ele ainda escreveu: "Orgulho".