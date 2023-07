Reprodução/Instagram Gil fez festa íntima para comemorar aniversário

Gil do Vigor comemorou seus 32 anos em grande estilo. O economista e ex-BBB, que conseguiu comprar uma mansão em Alphaville, em São Paulo, reuniu amigos das antigas no salão de festas do condomínio de luxo para celebrar seu aniversário, nesta sexta-feira (14).



No Instagram, ele compartilhou momentos da festa, em que se jogou na pista e dançou até o chão. Gil reuniu os amigos mais antigos, aqueles dos tempos de pobreza, além da família para comemorar com ele a nova fase. "O desespero nos juntou e o amor nos fez permanecer juntos", legendou uma foto com duas amigas das antigas.

No mesmo dia, o ex-BBB celebrou a conquista da casa própria, presenteada de aniversário.



“Comprei minha casa. Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma casa”, escreveu ele.