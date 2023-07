Reprodução/Instagram A artista se sentiu desconfortável a fala racista





A atriz Samara Felippo relatou nas redes sociais um episódio racista que presenciou em um voo de Espanha para Portugal, na classe econômica da companhia área.

Segundo ela, enquanto fazia o check-in, conseguiu uma opção para sair da classe econômica para a executiva. "Escrevi esse texto indo para Barcelona, sozinha, mas como escrevendo muitas vezes a raiva passa mas o sentimento de revolta não, deixei para trazê-lo agora. Havia comprado minha passagem de Econômica até Lisboa e de Lisboa para Barcelona, mas quando fui fazer o check in, apareceu uma promoção que consegui fazer um upgrade para a 1º classe e eu amei, ia conseguir descansar", realtou.

"Pois bem, jamais generalizando, até porque acabamos de ver a revolta dos motoboys com um lix@ de classe baixa agressor com síndrome de pobre premium achando que pode maltratar um trabalhador e sabemos que existem pessoas preconceituosas em todo canto, não só a burguesia que fede. Mas voltando ao avião, vejo uma família feliz, as crianças principalmente por estarem na 1º classe, ok. Descobri que os avós, que também estavam ali no voo, deram as passagens para toda a família. Iam para Roma.", continuou.

Em seguida, ela contou que uma senhora a reconheceu, por fazer parte da novela "Chocolate com Pimenta" e utilizou uma fala racista para se referir aos atores negros.

"Eu levantei para ir ao banheiro e me aprumar para dormir, a avó ali estava aguardando, uma senhora de seus 60 e poucos anos talvez, me viu e assim foi: -- Esse não é o avião que iríamos, é um horror (Dei uma risadinha sem graça e respondi: -- Eu estou achando ótimo! -- Ah, não! Pagamos 20 mil… foi 20 ou 25? (Se dirigindo ao marido sentado) -- 25 (ele respondeu)-- Você é atriz, né? -- Sim, sou -- A vi há pouco em uma novela que passou com você. Linda -- Ah, obrigada. Sim, Chocolate com Pimenta deve ser -- Mas agora eles só colocam pessoas pretas para fazer novela", comentou.

Ao ouvir a fala preconceituosa, a atriz rebateu a senhora. "Congelei e ao mesmo tempo meu rosto começou a queimar. Eu disse de supetão: -- Que bom, né!? -- Ah, mas é só isso! (Ela continuou) -- Mas é muito necessário, senhora -- Ah, não, eu sei. Não que eu seja…. -- Você é!!! Racista! É sim, pode acreditar! (e continuei) E que pessoas pretas estejam cada vez mais nas novelas, nas séries… Nisso a filha dela chegou entre nós e ela nervosa disse: -- Desculpa minha mãe Não sei se ela sabia da minha vida ou se estava com um lapso de consciência. Eu encurtei o texto! Mas, muitas vezes, não falamos porque temos 'medo', porque a sociedade nos ensinou assim, porque não queremos causar 'tumulto', porque dá vergonha!", desabafou.

Além disso, ela ainda completou o relato e finalizou com uma crítica a situação. "Mas fale! Eu devia ter falado mais! Devia ter exposto ela para o avião inteiro! Por mais que essa senhora morra sendo racista, a filha dela ali pelo menos estava absorvendo algo e por que não pensar que passaria para os filhos brancos essa educação.", finalizou.