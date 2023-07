Reprodução/Instagram A equipe do artista posta informações para a doação nas redes sociais





A equipe do cantor MC Marcinho iniciou uma campanha nas redes sociais solicitando ajuda dos fãs para doação de sangue. O funkeiro passou por uma cirurgia na última quinta-feira, (13).

Marcinho está atualmente internado no Hospital Copa D'Or, localizado na zona sul do Rio de Janeiro desde o dia 27 de junho.

A equipe do cantor incentivou fãs do cantor participar da campanha. "Nosso príncipe precisa de doação de sangue. Quem puder ajudar nessa campanha, compareça a um dos endereços indicados no banner. Vamos unir forças nessa campanha de fé!", solicitou.

Muitos internautas desejaram melhoras ao funkeiro na publicação. "Vai dar tudo certo!!", disse a página da Furação 2000, "Compartilhando! Já deu certo!", comentou um internauta.





MC Marcinho foi submetido a uma cirurgia na última quinta-feira, dia 13, para a colocação de um coração artificial. O funkeiro sofre de uma cardiopatia e foi hospitalizado após apresentar complicações decorrentes de uma cirurgia de troca de marca-passo. Durante sua internação, ele chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória. A assessoria do cantor informou que ele segue em quadro estável de saúde.