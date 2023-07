Divulgação - 14-7-2023 Miss Paty Blond

Eleita a Miss do Grêmio 2023, a modelo e atriz Paty Blond, que vai estrear no Teste de Fidelidade, da RedeTV!, entregou que se envolveu recentemente com um jogador do tricolor gaúcho e teve que lidar com pedido incomum. O atleta pediu para ela abandonar o OnlyFans, desistir do concurso Miss da Copa do Brasil e parar de se expor na web.



A Miss do Grêmio fatura alto com vídeos íntimos, em média R$ 45 mil por mês, e não gostou da proposta do jogador. “Fiquei triste e em choque, ele foi otário e machista ao exigir isso. Mais um sinal de relação abusiva. Se me conheceu assim, vendendo nudes e aparecendo de biquíni e lingerie na rede social, tem que respeitar. Esses jogadores se acham! Hoje levo muito a sério isso, é minha profissão”, se revolta Paty.





A Miss Grêmio afirmou que não vai abandonar as contas em sites adultos por um affair com jogador. “Sou livre, decidida e muito independente. Nenhum homem vai dizer o que devo ou não fazer. E nenhuma mulher deveria ouvir propostas como essa. É machismo e hipocrisia”, desabafou Paty, que pretende não ficar restrita ao mundo de conteúdo adulto.