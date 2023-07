Reprodução Filho de Faustão omitiu idade da namorada 16 anos mais velha

O apresentador João Silva, filho de Faustão, revelou detalhes do início da relação com a modelo Schynaider Moura. Em conversa exibida nesta sexta-feira (14), ele admitiu ter omitido a idade quando conheceu a namorada. João tinha 17 anos quando se envolveu com a modelo 16 anos mais velha.

Em entrevista ao Pod Delas, João Silva revelou que conheceu a namorada através de um evento promovido por Ronaldo Fenômeno. Já à primeira vista ele se encantou por Schynaider Moura, que estava leiloando um jantar com ela para o evento do ex-jogador.

João Silva abriu a carteira e pagou pelo primeiro encontro. Após isso, eles descobriram que coincidentemente passariam o réveillon na mesma cidade. O romance iniciou após uma noitada juntos.

"Foi indo nessa, foi na zueira, e eu contando piada, ela começou a rir e meio que aconteceu, rolou no primeiro dia. Acordei no dia seguinte e a diferença de idade... eu estava com medo. Essa mulher vai acordar e falar 'O que que eu fiz ontem' (...) eu estava com medo do segundo dia", revelou.

Ele continua, revelando que adicionou o número dele no celular da modelo já com o nome de 'João namorado'.

"No começo eu não falei minha idade", admitiu, alegando que não abordaram o assunto. Na época, os amigos do apresentador ficaram apreensivos pelo fato de João ter 17 anos ainda.

João Silva e Schynaider Moura assumiram publicamente o relacionamento em janeiro de 2022. A modelo tem 35 anos e é mãe de três meninas.