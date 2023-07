Reprodução Pedro Scooby se pronuncia após confusão familiar: 'Pedi desculpas'

O surfista Pedro Scooby se pronunciou nesta sexta-feira (14) para comentar o conflito familiar que acabou virando assunto nas redes sociais. Após sair da festa de Vinícius Jr. acompanhado de uma amiga, o ex-BBB foi alvo de críticas de internautas e da cunhada Letícia Paz.

Nos Stories do Instagram, ele começou: "Eu vou tentar ser bem direto aqui e economizar o tempo de vocês, porque isso está deixando de ser uma novela mexicana e está virando um circo. E se eu não falo nada, eu estou consentindo. E se eu falo alguma coisa, eu estou tentando me justificar. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet, todo mundo é perfeito".

"Se eu voltei tarde de uma festa que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona para alguém, eu devo desculpas à minha mulher. E foi o que eu fiz. Eu pedi desculpas para ela, e a gente tá bem, graças a Deus. A vida é assim, e a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se adaptando, entendendo o que é melhor para nossa relação. Porque somos um casal. É o nosso casamento. Só para dizer que estamos bem e estamos juntos".

Após a festa de Vinicius Jr., quando Scooby foi fotografado deixando o local com uma mulher, Cíntia Dicker curtiu uma postagem sugestiva. “Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho”, dizia o post.

A irmã da modelo também tomou as dores e criticou as atitudes de Scooby. "Não estou afirmando nada de traição não, mas não passo a mão na cabeça de 'macho' por deixar as crianças em casa e minha sobrinha. Querendo ou não todos temos responsabilidades na vida".

A mãe da modelo e sogra do surfista deixou de segui-lo e compartilhou uma suposta indireta. "A vida é um eco. O que você manda, volta. O que você planta, você colhe. O que você dá, recebe", dizia a publicação.