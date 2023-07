Reprodução/Instagram Douglas Silva, Carol Samarão e Maria Flor

Na última quinta-feira (13), Carol Samorão, esposa de Douglas Silva, usou o Instagram para rebater críticas por não sair muito com o ator. Ela disse que sempre foi caseira e, mesmo sendo esposa dele, tem uma vida separada da do ator.



"As pessoas perguntam 'por que você não aparece mais?'. Por dois motivos, primeiro que estou sempre descabelada, toda bagunçada, com uma cara de ontem na carreria de várias funções, de cuidar de mim e da minha vida, de acompanhar as minhas filhas, que eu não abro mãe, elas são minha prioridade, de às vezes eu acompanhar o Douglas por que sou esposa. Apesar, de ele ter a vida dele e eu ter a minha, apesar de sermos pessoas diferentes", iniciou ela.

Em seguida, ela criticou o julgamento de pessoas na internet: "Que loucura! Eu vejo na internet e eu acho uma loucura, tudo isso, cada hora é sobre a vida de um ator, d eum artista, de um influencer. Fico boba com as pessoas acham quem podem setenciar a vida do outro só porque o outro vive uma situação diferente da que eu vivo".



Carol ainda contou que ela e o ex-BBB são bem diferentes e sabem lidar com isso: "Eu e o Douglas somos diferentes e isso na maioria dos casais. Quando a gente resolveu se relacionar, eu sempre fui caseira e ele sempre gostou de sair, e eu não tenho paciência para isso. Então, para evitar estresse, uma vez ou outra, quando estou com muita vontade eu acompanho, quando não estou fico na minha casa".







