MC PH Realidade, de 22 anos, reapareceu nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (12), após rumores da morte do funkeiro circularem nas redes sociais. Os boatos se fortaleceram após Carla, mãe do cantor, publicar um vídeo pedindo ajuda enquanto esperava para reconhecer o corpo do filho, mas o conteúdo foi apagado logo em seguida.

"Estou aqui no hospital para reconhecer o corpo do meu filho. A gente tá fazendo uma vaquinha virtual, porque é tudo é muito caro para tirar ele de Angra dos Reis [Rio de Janeiro], mandar para Realengo e, de lá, fazer o enterro. Alguém ficou com o celular dele e não tem como por [esse pedido] lá", disse Carla.

Após o vídeo der deletado das redes, o funkeiro publicou um vídeo nos stories do Instagram, em que aparece ao lado da mãe emocionada. "Minha mãe veio buscar meu corpo morto, mas está me levando vivo. Inimigo perdeu mais uma vez", escreveu o MC na postagem.

Na publicação, Carla aparece entre lágrimas enquanto fala ao celular. "A gente foi para delegacia para poder agilizar, a funerária atrás da gente. E quando chegamos na porta da delegacia, o meu filho me liga de uma mata. [E fala:] 'Mãe, estou escondido em uma mata, não estou morto, estou vivo' [...] Meu filho está vivo, estava jogando bola", pontuou, antes de publicar um novo vídeo divulgando uma publicidade.

MC PH tem músicas de sucesso como "Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus", "Gol de Placa 2.0" e "A Realidade Que eu Amo".



