Reprodução/ Instagram Viviane Araújo

Nesta quarta-feira (12), Viviane Araújo chamou a atenção dos seguidores ao compatilhar uma foto na academia pelo Instagram. A atriz apareceu com o corpo malhada após realizar uma lipoaspiração.



A atriz impressionou não só pela barriga chapada, mas também pelo corpo sarado logo após dar à luz. O parto de Joaquim, filho dela com Guilherme Militão, aconteceu em setembro de 2022.



"A pedidos ela veio parar no feed!", escreveu ela na legenda do post. E os seguidores teceram Viviane de elogios. "Genética boa tem essa menina, né", disse um. "Maravilhosaaaa", escreveu outro.



