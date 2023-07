Reprodução/Instagram Eliezer mostra evolução do corpo após seguir dieta durante 47 dias





O ex BBB Eliezer compartilhou no perfil do Instagram a evolução do processo de emagracimento, após perder 8 kilos em 47 dias, nesta terça-feira, (11).

Através dos stories, ele explicou como havia engordado durante a gestação da filha e disse que estava pesando 102 quilos e agora está com 94. "Durante a nossa gravidez, eu parei de treinar, comi como se não houvesse o amanhã e engordei mais de 10 quilos em 5 meses. A Lua nasceu, a alimentação piorou, noites sem dormir e eu engordei mais, até que acordei e um dia resolvi mudar", relatou.

O influenciador compartilhou imagens e vídeos que mostram a evolução da perda de peso desde o primeiro dia da dieta. Ele também falou que não conseguiu focar muito nos treinos, mas apostou em uma alimentação saudável, regulada com chás, uso de cintas modeladoras e restrição de carne vermelha.

Ele ainda disse que deseja chegar ao corpo mais definido que tinha aos 30 anos. "Será que consigo, gente? Acho que nem com lipo, não sei das quantas eu fico assim novamente. Eu sentava e minha barriga não dava uma dobra. Hoje em dia, tem no mínimo umas 10", comentou.

Elizer, pai de Lua Di Felice, é casado com a ex BBB Viih Tube. Há uma semana atrás, ele elogiou o corpo da esposa, após o relato de ganho de peso durante a gestação da filha, em que a influenciadora engordou mais de 20 quilos. "Minha mulher continua uma grande gostosa", exaltou o maridão. Os fãs ficaram contentes com o comentário e admiraram o carinho e o respeito de Elizer com a amada.

A pequena Lua completou 3 meses nesta segunda-feira e os ex BBBs fizeram uma festa com temática da Barbie e postaram registros no perfil do Instagram.