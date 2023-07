Divulgação/ Forbes Zé Celso entrou para Lista da Forbes dois dias antes do incêndio

Na manhã desta quinta-feira (6), morreu Zé Celso Martínez , em São Paulo, aos 86 anos. O estava internado na UTI do Hospital das Clínicas desde a manhã desta terça (4), após sofrer queimaduras em incêndio no apartamento que tem no Paraíso, Zona Sul de São Paulo.

Dois dias antes do acidente causado pelo aquecedor do apartamento, Zé Celso foi selecionado para a lista 50 Over 50 2023 da revista Forbes, que homenageou personalidades com mais de 50 anos que trazem impacto para a cultura brasileira.



“A lista a seguir é uma celebração à vida, à vida longa e produtiva. Nela, distribuídos em 10 categorias, estão nomes de gente que brilha intensamente depois de meio século de existência”, escreveu a publicação no site oficial.



Zé Celso foi colocado com um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Ele fundou o Teatro Oficina, participou de peças marcantes e ganhou dezenas de prêmio na cionais.



Também apareceram na lista os atores Reynaldo Gianechini, Adriana Esteves, Silvia Pfeifer e a autora Carla Madeira.