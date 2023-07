Reprodução/ Rede TV! Web repercute volta do 'Teste de Fidelidade'

Na última quarta-feira (5), o "Teste de Fidelidade", grande sucesso da Rede TV! dos anos 2000, voltou para as telinhas. O programa comandado por João Kleber testa a fidelidade de pessoas comprometidas. O retorno da atração foi bem comentado pelos telespectadores, que afirmaram que isso "era tudo o que o Brasil precisava".



No primeiro episódio da nova fase do "Teste de Fidelidade", o marido testado traiu a cônjuge com a "sedutora" do programa. A mulher ficou bem nervosa com a infidelidade e chegou a bater no companheiro ao vivo.



"Se esse país fosse sério esse programa já estaria em primeiro lugar", disse um internauta do Twitter. "Essa repaginada do programa tá sensacional!!!", escreveu outra.







ELA SOC4ndo ele KKKKKKKKKK #TesteDeFidelidade



Isso que o Brasil precisava pic.twitter.com/3A7piYr63k — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 6, 2023





















