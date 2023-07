Reprodução / internet Ludmilla e Val Marchiori





A socialite Val Marchiori ironizou a cantora Ludmilla após o resultado de uma briga judicial entre as duas. Ludmilla processou Marchiori por injúria racial, mas a Justiça entendeu que Val exerceu o direito da liberdade de expressão.

Com o resultado, Val Marchiori aproveitou para ironizar Ludmilla. "Nós ganhamos o processo. A Ludmilla tem que pagar a minha advogada. Sei que não pagou. Minha advogada trabalhou e tem que receber", disse Val, em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, que completou: "Põe a mão no bolso e paga, querida", debochou a ex-Mulheres Ricas.

Ludmilla deveria pagar mais de R$ 170 mil para a advogada que defendeu Val devido à derrota na ação que a cantora moveu. A ação foi movida por Ludmilla após Val Marchiori comparar o cabelo da cantora com uma esponja de aço, durante o Carnaval 2016.