Reprodução/ Instagram Stênio Garcia nega notícias de morte: 'Pessoas que me amam chorando'

Nesta quinta-feira (6), Stênio Garcia usou as redes sociais para desmentir um fake news que afirmava que ele teria morrido. O ator, de 91 anos, está internado desde o domingo (2) com um quadro de septicemia, condição grave que resulta de atitude exagerada do corpo de combater uma infecção.



"A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas . Por que ficar matando as pessoas? Desejem saúde, eu pelo menos faço isso, que eu sei que há uma lei do retorno. Saúde para todos!", disse no vídeo gravado no hospital.



Na legenda do post, o ator desabafou: "Pessoas que me amam estão ligando chorando porque a internet ainda é terra de ninguém e existem muitas pessoas do mal que soltam notícias mentirosas em busca de ibope".

le comepltou: "Eu gosto e respeito o jornalismo sério e acho que esses mentirosos e sensacionalistas que matam pessoas deviam ser proibidos de se manifestar com notícias falsas. Começo o meu dia indignado com as fake news relacionadas a mim. Mais uma vez agradeço as orações verdadeiras e peço que não acreditem na maldade dessa gente incompetente e aproveitadora".



Stênio também atualizou o quadro de saúde. "Eu estou VIVO e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção . Continuo no hospital porque farei exames para pesquisar uma inflamação que está causando dores da cintura para baixo e iniciei tratamento com cortisona", disse ele.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente