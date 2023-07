Reprodução/Twitter A cantora e o ator se conheceram em um ensaio para a revista "Vanity Fair"





A cantora Selena Gomez pode estar vivenciando um romance com o ator Jeremmy Allen White, da série 'The Bear', conforme o jornal "The Daily Mail".

Eles possivelmente teriam se conhecido durante uma sessão de fotos para a revista "Vanity Fair", no começo deste ano. O ator está divorciado da ex-esposa Addison Timlin e não está mais usando aliança.

O casal ficou por três anos, e juntos possuem duas filhas, Eder, de 4 anos, e Dolores, de 2. Uma das notícias que saiu sobre o romance da cantora e de Jeremmy informava que um ator que ganhou um Globo de Ouro e se separou recentemente, estaria namorando novamente com uma atriz e cantora que conheceu durante um ensaio fotográfico para a revista "Vanity Fair".

Jeremmy Allen White interpreta o personagem Carmy Berzatto, um chef de cozinha que sonha transformar a lanchonete da família e acaba enfrantando desafios ao lado de uma equipe rude e díficil de se lidar. A segunda temporada da série estará disponível no Star+ em agosto deste ano.

Confira o trailer da nova temporada de "The Bear":