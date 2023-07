Reprodução/Instagram O filho da cantora mostra rotina de treinos pesados de musculação nas redes sociais





A cantora Carla Perez babou nas fotos do filho Victor Alexandre, de 19 anos, que mostrou treino de musculação e os músculos do corpo definidos no perfil do Instagram, nesta quinta-feira, (6).

Atualmente, o filho da ex-dançarina do "É o Tchan" mora nos Estados Unidos. Nas redes sociais, ele mostra a rotina de treinos pesados e os resutados da academia. Na publicação, Victor escreveu: "Não posso soletrar 'lendário' sem um dia de treino de perna".

Os fãs elogiaram o físico e a determinação do garoto. "Tá sinistro, moleque,", comentou um seguidor, "Aí papai, sou cardíaco.", falou outro. Mas, quem chamou mais atenção foi a mãe. "O mais lindo! Te amo.", disse ela.

Carla é casada com o cantor Xanddy, que é pai de Victor. No Instagram, os pais sempre estão acompanhando a evolução do filho e elogiam frequentemente os resultados compartilhados na rede social. "Te amo, filhão! Quebra tudo!", escreveu o cantor. "Eu que pari sozinha, viu Xanddy?", disse também a mãe babona.