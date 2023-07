Reprodução/Instagram Thais Carla comenta sobre boato: "Eu sou linda, maravilhosa e ele me ama do jeito que sou."





A influenciadora Thais Carla esclareceu boatos de que paga o marido para estar com ela e acredita que o comentário foi gordofóbico, no perfil do Instagram, nesta quarta-feira, (5).

No vídeo, mostrou que o valor que Thais paga para o marido é alto e cobra dela um valor para gravar vídeos para conteúdo. Em seguida, a influenciadora responde: "Que história absurda, eu e ele crescemos juntos! Eu tenho 8 anos de história com o Israel, 8 anos não são 9 dias. Como é que alguém pode ficar com uma pessoa pagando? E como é que eu tive filho com ele?", disse.

Thais explicou que considerou o comentário gordofóbico e relatou que "as pessoas acham que as pessoas gordas não podem serem amadas". Chateada, ela complementou o amor que o marido sente pela amada. "Eu sou linda, maravilhosa e ele me ama do jeito que sou".