Reprodução/Twitter Seguidores reclamam do erro geográfico feito pelo influenciador: "E essa geografia, doutor?"





O ex-BBB Fred Nicácio não deixou a web muito satisfeita. Nesta quarta-feira, (5), ele postou um vídeo no Instagram que cometava sobre o sumiço durante o fim de semana, onde esteve no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Porém, o influenciador disse que estava no "estado de Manaus" e internautas repararam no erro cometido.

"Bom dia, minhas Fredelícias. Galera, que saudade que eu estou de falar com vocês. Vocês sabem que eu estive sumidinho este final de semana porque eu estava em Parintins, lá no Manaus. No 'Estado do Manaus'. Foi uma imersão cultural incrível, uma festa riquíssima e eu vou postar mais coisas para vocês ainda, mais um feed com um resumo de como foi a apresentação de cada boi. Eu ainda estou aqui tomando o meu cafezinho da manhã, já estou em casa novamente. Essa semana ainda vai ter 'Fala comigo, doutor!'. Vai ser super gostoso. Quero desejar uma boa semana. Fiquem com Deus", comentou ele nos stories do Instagram.

BOM DIA COM VOZ DE TROVÃO! 🗣️⚡️ pic.twitter.com/yYD5tbu3zU — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) July 4, 2023

No Twitter, o influenciador virou piada e internautas comentaram sobre o erro. "O Dr. faltou nessa aula. Parintins - Município brasileiro do interior do estado do Amazonas. Alguém avisa?", disse um seguidor, "E desde quando Manaus é um Estado, central? Ah uma aula de geografia vai bem!! #FicaDica", falou outro, "Estava NO AMAZONAS, no MUNICÍPIO DE PARINTINS!!!! Alô alô, vamos pesquisar primeiro, antes de falar !!!", comentou outra usuária.



Após o ocorrido, Fred se desculpou pelas redes sociais. "Que gafe, pessoal! Desculpem. Eu sei como é o certo, mas na hora do vídeo falei errado. Enfim… Espero que o lindo e afetuoso povo do estado do Amazonas, me entenda e me desculpe! Sigo emocionado e me sentindo abençoado por poder ter visto de perto um pouco mais dessa riqueza!”, escreveu em uma postagem no Twitter.