Reprodução|Instagram Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme revelou já ter transado com outra mulher durante o novo episódio do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por ela e Giovanna Ewbank.

A apresentadora explicou que tinha curiosidade em transar com outra mulher e acabou vivenciando a experiência com uma amiga. "Minha única experiência foi com uma amiga, quando a gente era bem mais nova. Foi uma curiosidade de ambas, porque nenhuma sabia... tenho certeza que (hoje) se eu transar com uma mulher eu vou gostar", começou.

Entretanto, a artista contou que sente uma espécie de “culpa católica” depois de ter tido relações com a amiga. "Existe uma coisa meio da culpa católica que a gente tem, principalmente a gente que vem de relacionamentos heterossexuais, como que bate uma coisa meio dessa culpa católica que sinto um pouco", revelou.

Fernanda também disse que se não tivesse sentido a culpa, talvez se consideraria bissexual atualmente. "Talvez se eu não tivesse sentido essa culpa, poderia até ter descoberto outras coisas e hoje, por exemplo, ser bissexual."