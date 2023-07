Reprodução/Instagram Pai de santo detona Tiago Ramos após mensagens vazadas; vídeo

A polêmica de Tiago Ramos ainda gera novos capítulos. Nesta terça-feira (4), o pai de Santo Diego Souza detonou o influenciador após o suposto vazamento das mensagens entre eles.

O religioso criticou o comportamento do ex-A Fazenda e o acusou de vazar a conversa.

"Não tenho por que esconder nada. Como eu mandei um áudio pro Tiago e eu afirmo aqui nos meus stories informando ele. Se ele vazou print, se assessoria do Tiago vazou print porque ele queria aparecer, sair em noticiário, isso é um particular dele. [Podem dizer] ‘ah, mas vazou do meu WhatsApp'", iniciou Diego.

Na sequência, ele ameaçou expor ainda mais Tiago. "Vazou porque ele pediu, ele pediu print do meu Instagram e eu nunca imaginei que ele iria utilizar disso em prol dele ganhar visibilidade em TV, em página de fofoca, enfim. Eu sou aquele verdadeiro leigo, né, que às vezes cai na palavra, acreditando e quem saiu no final fui eu. Mas agora eu irei falar a verdade".

"Agora, Thiago, se o teu nome é Thiago Ramos e não Thiago etc., então tu tem uma conta falsificada e isso é um particular teu. Porque o pagamento que tu fez pra mim foi por essa conta. Não adianta botar cara de palhaço e depois dos stories botar ‘clique no joguinho’, né? Porque está aproveitando o momento pra se divulgar. Tu está aproveitando o momento pra divulgar jogo da sorte: ‘Clica aqui, jogue, aposte'", seguiu.

Diego fez questão de afirmar que nunca enganou os clientes. "Isso é tão feio, Tiago. Utilizar um pai de santo que faz um trabalho sério, que trabalha com a espiritualidade correta. Eu nunca enganei ninguém, eu nunca menti pra ninguém, eu nunca tirei dinheiro de ninguém em prol de fama. Agora, o que tu está fazendo, o desespero. Porque é muito fácil estar em Dubai, cinco meses fora do Brasil e utilizar disso. É isso que tu está fazendo".

"Eu não estou aqui te expondo, Tiago, e eu não estou aqui dizendo que tu não me pagou. Tu me pagou, através de Pix, um valor bem alto. Me pagou e tá tudo certo. Eu trabalhei pra ti, não foi de graça. Agora, tu largar em site de fofoca e ainda debochar nos stories, realizado com o estado que o Neymar tá, o estado que a família do Neymar tá. Tá tudo bem, é um particular teu", afirmou.

Por fim, Diego encerrou a conversa pública. "Agora, utilizar disso e largar no site de fofoca e dizer ainda que eu estou a tua conversa, expondo um trabalho religioso. Isso que você está fazendo é antiético e tu está desesperado por fama, tu está desesperado por visibilidade. É isso que eu não gostei e eu falei pra ti no particular. Não mandei recado, falei pra ti no particular", concluiu.

