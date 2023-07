Reprodução Maura Miranda, 1ª apresentadora de TV negra do ES, morre aos 72 anos

Maura Miranda, a primeira apresentadora negra de telejornal do Espírito Santo, morreu na última segunda-feira (3), aos 72 anos. A informação foi confirmada pelo Sindijornalistas (Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo), mas a causa da morte não foi divulgada. A jornalista estava internada desde junho no Hospital Jayme dos Santos Neves.



Maura apresentou o telejornal principal da TV Gazeta, de 1977 a 1987. Ela, então, foi para TV Vitória, onde ficou até 1994. A profissional também atuou como assessora de imprensa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Em 2012, Maura se aposentou. O enterro acontece nesta quarta-feira (4), no Cemitério do Bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde Maura nasceu.

