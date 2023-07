Reprodução/Instagram Maisa entrega exigências para futuro namorado

As vagas estão abertas para aqueles que querem namorar Maisa! A apresentadora abriu o jogo sobre os requisitos para o futuro namorado nas redes sociais.

A atriz está solteira desde dezembro de 2021, quando anunciou o término com Nicholas Arashiro, após quatro anos juntos.





Tudo começou quando uma fã fez um pedido para Maisa. "Arruma um namoradinho pra eu fazer edit de vocês no meu Facebook, por favor". Então, a artista respondeu: "Busca-se namorado para felicidade dos meus fãs".

Busca-se namorado para felicidade dos meus fãs: https://t.co/7FYZrK4FPC — +a DV15 (@maisa) July 3, 2023





Na sequência, um internauta perguntou as exigências para o candidato. "Um homem engraçado, alto, bonitinho - mas nem tanto - entre 22 e 28 anos, que more longe, que ninguém conheça, goste de sair, goste de comer e me respeite", revelou.

"Eu não peço muito, tá ligado?", completou ela.

Eu n peço mto tlg — +a DV15 (@maisa) July 3, 2023





Alguns seguidores contaram que Maisa foi o primeiro amor deles e ela comentou. "Ser o primeiro amor eu fui de vários, quero ver ser o ÚLTIMO". "Beleza, primeiro amor inesquecível etc e tal, mas babilônico ser o último amor da vida de alguém. Pronto, depois de me amar você não ama mais ninguém, pois não precisa! Isso sim é gigante", seguiu.

Blz primeiro amor inesquecível etc e tal mas BABILÔNICO ser o ULTIMO amor da vida de alguém.

Pronto, depois de me amar vc n ama mais ninguém pois não PRECISA!!!!

Isso sim é gigante. — +a DV15 (@maisa) July 4, 2023





