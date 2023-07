Reprodução/Instagram Key e Vini Jr posam no mesmo quarto de hotel e affair do jogador comenta

Parece que Vini Jr. aproveitou a passagem pelo Brasil acompanhado de Key Alves. Após marcarem presença na mesma festa, os dois estiveram no mesmo hotel.

Pelos Stories do Instagram, os atletas publicaram fotos no que pareceu ser o mesmo quarto de hotel em São Paulo.





Os detalhes do closet e um guarda-chuva verde foram o suficiente para os internautas juntarem as peças.





Após os comentários, a influenciadora Julia Rodrigues, apontada como affair de Vini falou da suspeita do novo envolvimento.

"(Risos) a vida da umas volta, né? Que loucura", escreveu ela no Twitter. Pouco tempo depois o tuíte foi apagado.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





