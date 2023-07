Reprodução/Instagram Julia Roberts compartilha clique quente com o marido no perfil do Instagram





A atriz Julia Roberts comemorou 21 anos de casamento com um beijão do marido Danny Morder e postou uma foto do casal nas redes sociais, nesta terça-feira, (4).

Na foto, ela escreveu. "21. Amor verdadeiro". Juntos, eles possuem três filhos: Hazel, de 18 anos, Phinnaeus, de 17, e Henry de 16.

A artista prefere postar no perfil do Instagram sobre a carreira profissional e quse nunca compartilha a vida pessoal. Ela está participando do filme "Ingresso para o Paraíso", junto ao ator George Clooney e também na obra "Deixe o mundo para trás", com Ethan Hawke e Kevin Bacon.

Julia Roberts é uma atriz americana, conhecida por produzir vários filmes de grande sucesso, como "Uma linda mulher", "Um lugar chamado Notthing Hill" e "O Extraordinário". Ela já ganhou um Oscar, na categoria de melhor atriz e três Globos de Ouro, em melhor atriz de cinema e comédia musical, além de melhor atriz coadjuvante.

Reveja a participação da artista em um dos clássicos do cinema: