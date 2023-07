Reprodução/ Globo Claudia Raia fala do parto de Luca no "Mais Você"

Nesta terça-feira (4), Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estiveram no "Mais Você", programa da TV Globo apresentador por Ana Maria Braga, e contaram dos desafios da gravidez e parto do pequeno Luca, filho do casal que nasceu em fevereiro deste ano.



A atriz contou que teve ataque de pânico durante a gestação. "Eu tive uma insônia nos três últimos meses que eu não dormia", iniciou Claudia Raia. Tal insônia fez com que ela desenvolvesse um pânico.

"Acabei fazendo um pânico no nosso quarto, fui para o quarto da Sophia, para a sala. Mas eu não dormia", relatou Claudia. "Ela tinha medo de sentir medo de não dormir", completou Jarbas.



Em seguinda, a atriz contou que teve pressão alta a gestação inteira e por isso o parto foi adiantado. Jarbas, então, falou que enganou Claudia Raia para encaminhá-la ao hospital. Isso porque a artista estava com pânico também de parir.



O ator combinou com médica da esposa e eles disseram que Claudia teria que fazer um exame. Ela foi e então deu à luz a Luca.



Amamentação



Em outro momento Claudia Raia rebateu críticas sobre amamentar depos dos 50 anos. "Sim gente, dá para amamentar com 56 anos de idade", disse Claudia Raia.

A atriz, então, explicou para a apresentadora Ana Maria Braga que algumas pessoas a questionam sobre o assunto. "Tem sempre alguém que pergunta: 'Você tem leite com essa idade?", informou ela.



