Ana Hickmann renova o visual: 'Voltando para minhas raízes'

Ana Hickmann está de visual novo! Após meses com o cabelo ruivo, a apresentadora resolveu repaginar o estilo.

Ela dividiu com os seguidores que está se preparando para voltar as origens, ou seja, os fios loiros. Desta vez, ela escolheu um tom mais próximo ao seu natural, o louro avelã.





"Eu amo me transformar e me encarar diferente no espelho. Faz bem para a minha autoestima, realça o meu poder e acompanha as fases da minha vida, que vão mudando com o tempo", contou.

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa fez questão de rasgar elogios para a esposa. "Acordei com uma ruiva e dormi com uma loira. Está cada vez mais linda, meu amor", declarou ele.

