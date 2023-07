Reprodução/Globo Apresentador anunciou saída do programa Encontro

Nesta segunda-feira (3), as apresentadoras Tati Machado e Valeria Almeida comandaram o "Encontro" no lugar de Patrícia Poeta, que está de férias. Manoel Soares também não comandou o programa, mas por outro motivo: ele foi demitido da Globo. Mas, mesmo assim, a produção do programa acabou trazendo o jornalista para atração.



O nome de Manoel apareceu junto com o de Patrícia Poeta nos créditos do "Encontro", durante a entrada de Tati e Valéria.



A estreia de Tati Machado e Valéria Almeida no Encontro. ✨ #Encontro pic.twitter.com/7Wx7AuA8EV — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 3, 2023





A web não deixou a gafe passar e comentou. "Manoel Soares segue como apresentador do programa, mesmo sendo colocado na rua por vocês, né, Globo?", disse um internauta. "Manoel Soares ainda aparecendo nos créditos", comentou outro. Já um terceiro ressaltou: "Não tiraram o nome dele".



A saída de Manoel Soares foi anunciada na última sexta-feira (30).