Reprodução Kit Harrington e Rose Leslie

A família de Kit Harrington e Rose Leslie cresceu! Nesta segunda-feira (3), foi anunciado que o segundo filho do casal de atores nasceu. O novo membro da família é uma menina. A informação foi divulgada pelo Page Six.



“Eles estão encantados de receber uma garotinha na família”, disse o representante do ator, confirmando a novidade.

Em fevereiro, o ator de "Game Of Thrones" afirmou durante participação no talk-show “The Tonight Show With Jimmy Fallon” que estava apavorado com a nova chegada.

O astro também revelou como foi a reação do primogênito ao saber que ganharia uma irmãzinha ou irmãozinho. “Apontamos para a barriga de Rose e dizemos 'o bebê da mamãe', mas então ele aponta para a própria barriga e diz 'o meu bebê'”.

Kit Harrington e Rose Leslie se conheceram em 2011, durante os bastidores da primeira temporada de 'Game Of Thrones'. Após viverem um par romântico na série, eles se casaram em 2018.

Quase quatro anos depois, em 2021, eles deram boas-vindas ao primeiro filho, um menino que não teve o nome revelado. O casal é discreto, não possuí redes sociais, e prefere manter a família longe dos holofotes.