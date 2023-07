Reprodução/Instagram Adriane Galisteu faz ensaio sensual em sacada de hotel luxuoso





A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou alguns cliques sensuais durante viagem em hotel de luxo em Bangkok, na Tailândia, nesta segunda-feira, (03), e ganhou diversos elogios nas redes sociais.

Nas postagens, a atriz apareceu com os cabelos compridos e soltos, cobrindo os seios, junto a um óculos escuros da marca de grife Valentino e estava apenas de calcinha de renda, em uma sacada de hotel.

Os registros deixaram os fãs impressionados e rendeu vários elogios. "Foi beleza que vocês pediram? Agora vocês QUE LUTEM! Maravilhosa!!", comentou um fã, "Eita atrás de eita", disse outro, "Perfeição, eu diria...", escreveu uma seguidora.

Adriane está hospedada no hotel de luxo "Mandarin Oriental", na Talândia. A convite de marcas de luxo, ela curte a viagem em grande glamour e ostentação. A apresentadora já compartilhou no Instagram registros da viagem, como passeio com elefantes, visitas à restaurantes, museus ao ar livre e praias com águas cristalinas.