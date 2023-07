Globo/Ramón Vasconcelos Apartamento de Jô Soares está a venda por R$ 12 milhões

O apartamento que pertenceu a Jô Soares foi colocado à venda pelo valor de R$ 12 milhões. O apresentador morreu em agosto de 2022.

A residência de alto padrão está localizado em Higienópolis, em São Paulo.





O imóvel tem 628 m² e conta com quatro dormitórios, biblioteca, sala de cinema com home theater. Já o prédio foi construído em 1952.

Jô Soares morreu no dia 5 de agosto do ano passado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aos 84 anos. O apresentador sofria de problemas de pulmão e morreu depois de uma falência de múltiplos órgãos.

