Reprodução/Instagram Filha de Carla Perez aproveita balada no aniversário de estudante apontada como namorada

Camilly Victória marcou presença na comemoração do aniversário de 24 anos de Daze, estudante americana apontada como sua namorada.

A filha de Carla Perez e Xanddy curtiu a madrugada da sexta-feira (30) em uma balada em Austin, nos Estados Unidos.





No perfil do Instagram, as duas publicaram fotos nos mesmos locais. Em um dos registros da brasileira, Daze acaba aparecendo.

Camilly também fez questão de parabenizar a estudante nos comentários. "Feliz aniversário, meu anjo", escreveu ela.

O possível namoro entre as duas gerou burburinho nas redes sociais, já que surgiram boatos de que a família de Camilly não teria gostado do relacionamento. Xanddy fez questão de vir a público para apoiar a herdeira e negar a notícia.

Já a jovem se pronunciou negando a crise na família, porém não negou o romance.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !













+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: