Reprodução / Instagram Tony Bellotto celebra 63 anos ao lado de familiares e amigos famosos

O músico Tony Bellotto teve uma festa especial para comemorar os 63 anos. Acompanhado da esposa, Malu Mader, e dos amigos Claudia Abreu e Pedro Cardoso, o artista festejou o aniversário em um restaurante em São Paulo, durante a noite de quinta-feira (29).

A foto da celebração foi compartilhada pela cantora Maria Maud, filha de Claudia Abreu, nas redes sociais. No registro, Maria Maud e o namorado, Max Fromer, filho do guitarrista Marcelo Fromer, integrante da banda Titãs que morreu em 2001, aparecem ao lado dos anfitriões.





Vale ressaltar que Pedro Cardoso, atualmente residindo em Portugal, está aproveitando uma temporada no Brasil. A esposa, a atriz Graziella Moretto, encontra-se em cartaz em São Paulo com a peça "A reclamação da república".

Tony Bellotto está em turnê pelo Brasil com o show de reencontro do Titãs.





