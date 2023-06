Reprodução/Instagram Rodrigo Godoy critica flagra com amante

Rodrigo Godoy não gostou da divulgação das fotos com a namorada, Ingrid Lima, a amante e ex-stylist de Preta Gil. Na última quinta-feira (29), os dois foram flagrados juntos em uma festa junina no Rio de Janeiro.

O ex-marido da cantora apareceu revoltado nos Stories do Instagram e desabafou.





"Tá uma situação completamente ridícula, uma perseguição já muito escrota. Não sei de onde que bate na cachola de vocês, achando que vocês têm o direito de ficar apontando telefone na cara dos outros, fazendo foto e vídeo pra vender pra fofoqueirinho fazer graça na internet", começou.

Na sequência, ele disparou. "Isso aí é crime! Não sei se vocês vendem essas fotos dos outros aí de fofoca, mas quando vocês vendem por 'X' reais, os caras fazem R$50 milhões dando clickbait com a imagem dos outros. Bota uma legenda apelativa, não sei como vocês sabem como é que funciona a p*rra desse mercado, que é um lixo".

Rodrigo também ameaçou os fotógrafos. "Essa indústria é um lixo e todos esses 'malucos' que querem só destruir a vida dos outros são iguais. Me deixem em paz, me deixem em paz! Vocês não têm que ficar tirando foto minha na rua, eu vou tratar essa p*rra agora como um crime. Se eu ver agora, vai dar problema no mesmo momento, podem parar com essa palhaçada".

Por fim, ele pediu. "Me deixem quieto. Deixa fulano, ciclano e beltrano todo mundo quieto. Paz", concluiu.

