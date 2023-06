Reprodução/Instagram Jheny explica polêmica do nome da cachorra: "Fui eu"





Recentemente, o ex-BBB Arthur Aguiar apresentou a nova cahorrinha, chamada Jade, para a internet e gerou especulações que teria colocado o nome de Jade Picon. Nisso, a influenciadora e namorada, Jheny Santucci, explicou a situação para a web, nesta sexta-feira, (30), através dos stories.

"Oi, gente, bom dia! Só pra esclarecer um negócinho aqui pra vocês, a Jade, minha cachorra, minha filha amada, ela já tem dois anos de idade. Fui eu que coloquei o nome dela de Jade, o Arthur tá conhecendo ela agora.", disse ela.

A influenciadora contou que já tem o pet a dois anos e ela já se chamava Jade. "Ela óbviamente já era Jade e, aí gente, que rolê engraçado. Mas ela sempre foi Jade, tá gente? A Jade já tem dois anos de idade. Eu tenho ela desde 2021, tá bom? Eu que coloquei esse nome nela, que é um nome que eu gosto e é isso, tá bom? Só pra deixar claro aqui.", explicou dando risada.

Arthur Aguiar e a atriz Jade Picon participaram da edição do BBB22 e foram conhecidos como o maior embate da história do programa, o que motivou todo o falatório na internet. Além disso, o ator já foi casado com a influenciadora Maíra Cardi e juntos, possuem uma filha, Sofia, de 4 anos. O casal se separou em janeiro deste ano.