Divulgação Alan Arkin em cena de "Despedida em Grande Estilo"

O renomado ator Alan Arkin, que recebeu um Oscar por "Pequena Miss Sunshine", morreu aos 89 anos. A notícia foi confirmada pelos filhos Adam, Matthew e Anthony, por meio de um comunicado divulgado nesta sexta-feira (30).

"Nosso pai era um talento único, uma força da natureza, tanto como artista quanto como pessoa", afirmaram os filhos no comunicado. "Ele era um marido amoroso, pai, avô e bisavô, e sua ausência será profundamente sentida."





Arkin, que fazia parte do grupo americano de comédia Second City, alcançou o sucesso no cinema com a paródia da Guerra Fria intitulada "Os russos estão chegando! Os russos estão chegando", lançada em 1966. Essa atuação rendeu a primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator.

No entanto, o momento mais marcante de Arkin foi a vitória como Melhor Ator Coadjuvante pelo surpreendente sucesso de "Pequena Miss Sunshine" em 2006. No filme, ele interpretou o personagem Edwin Hoover, avô da jovem Olive.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.