Reprodução / Instagram Luisa Sonza faz topless na piscina nos bastidores de gravação

A cantora Luísa Sonza agitou as redes sociais nesta sexta-feira (30). No Instagram, a artista compartilhou imagens dos bastidores de uma gravação à beira da piscina em Los Angeles, surpreendendo os seguidores com foto topless.

Na legenda da publicação, ela deixou um mistério no ar ao escrever: "Em breve na Netflix".





Os fãs não perderam tempo e reagiram com entusiasmo nos comentários da postagem, enchendo-a de elogios como "maravilhosa", "gata" e "Quem acha que Whindersson perdeu?"





