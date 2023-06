Reprodução/Instagram Karoline Lima é presenteada por coleções de bonecas semelhantes a filha





A ex namorada do jogador Éder Militão, Karoline Lima, ganhou uma boneca muito parecida com a filha, Cecília, e ficou impressionada, nesta sexta-feira, (30).

As feições da boneca deixou a modelo supresa, por se assemelhar com as da filha. "Agora o surto é oficial! Meu Deus, eu tô chocada. E é pesadinha igual a ela. O narizinho e a boquinha são iguais. Pronto, agora ela é mãe de boneca", disse.

O conjunto de bonecas é inspirado na filha de Karoline. Segundo ela, a outra unidade será encaminhada para a avó da criança. O brinquedo veio com um kit completo: manual de cuidados, teste do pezinho, escova, mamadeira, roupa e fralda.

Karoline Lima é mãe de Cecília, que completou 11 meses há algumas semnas atrás. A festa reuniu os familiares, inclusive contou a presença do ex companheiro, Éder Militão.