Ingrid Guimarães dá presente ousado no aniversário de Grazi Massafera

Ingrid Guimarães compartilhou com os seguidores a comemoração do aniversário de 41 anos de Grazi Massafera na academia na manhã desta quarta-feira (28).

"Hoje é aniversário da nossa musa. A pessoa que a gente quer colocar a foto na geladeira para se inspirar. Vamos desejar um feliz aniversário para a nossa canceriana. Você quer falar sobre o presente que eu te dei. Será que a gente mostra?", questionou Ingrid.

Na sequência, a aniversariante contou que o item é algo que ela tem usado há anos. Ela, então, mostrou um vibrador, feito de silicone e recarregável via USB, possui 11 modos de sucção e 11 modos de vibração e custa cerca de R$ 400.

"Adorei. Vou usar demais", afirmou Grazi.

