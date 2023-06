Reprodução/ Instagram Gkay e Marco Túlio

Gkay revelou no programa "De Frente com Blogueirinha" como conheceu o novo namorado, o empresário Marco Túlio. A influencer contou que tudo começou na Farofa da Gkay do ano passado.



"Conheci ele na Farofa", iniciou ela. Ao ser questionada por Blogueirinha se tinha convidado o rapaz para a festa de aniversário dela, Gkay respondeu: "Eu não convidei ele, um amigo meu insistiu muito para ele ir".



Gkay relatou que não ficou com ele na ocasião pois tinha feito uma promessa de não beijar ninguém na Farofa. Ela explicou que acaba se apaixonando por todos os affairs que tinha no evento.



Mas Marco Túlio não desistiu de ficar com Gkay. "Quando foi na sexta-feira, pós Farofa, esse menino pegou um jatinho só para jantar comigo", revelou a influencer. "A gente jantou, mas eu não fiquei com ele", completou. Ela contou que eles se reencontraram na semana seguinte do jantar e engataram o romance.