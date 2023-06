Reprodução/Instagram Deolane Bezerra mostra casa da praia avaliada em R$15 mil

Deolane Bezerra dividiu com os seguidores que comprou uma casa na praia avaliada em mais de R$15 milhões. A informação foi confirmada por ela nas redes sociais.

A advogada compartilhou detalhes da mansão que fica localizada na região da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de São Paulo.





O imóvel conta com oito suítes, mais de dez banheiros, cinema privativo, área de lazer com piscina, adega e sala com três ambientes.

"A casa da praia veio. Primeiramente só queria agradecer ao meu Amado Deus, segundo a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Fácil não é, mas tudo é possível aquele que crê. Obrigada Deus", agradeceu ela na legenda da publicação onde apresenta a casa.

